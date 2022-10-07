الجمعة 07 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محامو إيلون ماسك: «تويتر» ترفض عرض الـ44 مليار دولار

إيلون ماسك
إيلون ماسك
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قال محامو الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إن شركة "تويتر" رفضت عرضه للاستحواذ عليها بقيمة 44 مليار دولار، وطالبوا محكمة ديلاوير بوقف محاكمة قادمة في هذا الصدد.

وجدد مالك شركة "تسلا"، عرضه للاستحواذ على الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع لإنهاء نزاع قانوني مطول بدأ عندما حاول التراجع عن صفقة أبريل، ورفعت "تويتر" دعوى قضائية.

وحسب وكالة "فرانس برس"، فإنه من غير المرجح أن تنسحب الشركة التي صوت مساهموها بالموافقة على الصفقة، من الاتفاق، بما أنها رفعت دعوى قضائية ضد ماسك لإجباره على إتمام عملية الشراء بعد أن حاول التراجع قبل أربعة أشهر.

وبدلًا من ذلك، من المحتمل أن تسعى الشركة (مقرها في سان فرانسيسكو) للحصول على تأكيدات من جانب ماسك بأنه جاد هذه المرة ولن ينسحب مرة أخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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