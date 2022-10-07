مريضة نفسية.. ربة منزل تلقى طفليها من الطابق الثانى فى حلوان

أقدمت سيدة على إلقاء طفليها من الطابق الثاني، لتدخل العناية الإلهية وتنقذهما بعد تعرضهما لكدمات والتواء في القدم، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط طفلين من الطابق الثاني في أحد العقارات السكنية بمنطقة الأطلس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة الطفلين "ياسمين وليد"، 12 سنة، وشقيقها "محمد وليد"، 7 سنوات، أثر سقوطهما من الطابق الثاني؛ مما أسفر عن إصابتهما بكدمات متفرقة بجسدهما.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفلين تعاني من أزمة نفسية وهي وراء ارتكاب الواقعة بإلقائهما من شرفتها بالطابق الثاني.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليها واقتيادها إلى ديوان القسم لاستجوابها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.