التصريح بدفن جثة طبيب صدمته سيارة بالتجمع الخامس

لقى طبيب مصرعه، مساء اليوم الخميس، بعدما صدمته سيارة مسرعة بشارع التسعين في التجمع الخامس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

البداية كانت عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد باصطدام سيارة بأحد الأشخاص بشارع التسعين بالتجمع الخامس، وعقب ورود البلاغ انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية طبيب، كما تبين أن سيارة مسرعة صدمت الضحية؛ مما تسبب في إصابته بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد أودت بحياته في الحال.

ونجحت قوة من ضباط المباحث في القبض على قائد السيارة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وناظرت جهات التحقيق جثمان الطبيب المتوفي وصرحت بالدفن، وأمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.