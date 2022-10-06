الخميس 06 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طبيب صدمته سيارة بالتجمع الخامس

جثة
جثة
ads

لقى طبيب مصرعه، مساء اليوم الخميس، بعدما صدمته سيارة مسرعة بشارع التسعين في التجمع الخامس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

البداية كانت عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد باصطدام سيارة بأحد الأشخاص بشارع التسعين بالتجمع الخامس، وعقب ورود البلاغ انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية طبيب، كما تبين أن سيارة مسرعة صدمت الضحية؛ مما تسبب في إصابته بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد أودت بحياته في الحال.

ونجحت قوة من ضباط المباحث في القبض على قائد السيارة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وناظرت جهات التحقيق جثمان الطبيب المتوفي وصرحت بالدفن، وأمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

انتصارات أكتوبر.. مواعيد عرض فيلم الممر اليوم الخميس 6- 10- 2022

مضاد حيوى بدون اختبار.. قصة وفاة طفلتى الإسكندرية «إيمان وساجدة»

هنا رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. كشوف أسماء الفائزين

أبطال وصُناع فيلم «فضل ونعمة»: كوميديا مليئة بالإثارة والأجواء البوليسية

المشاركون فى معرض «تراثنا» للحرف اليدوية: دعم الرئيس السيسى شجعنا على الاستمرار

التصريح بدفن جثة طبيب صدمته سيارة بالتجمع الخامس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تغيير خرائط العالم

نبيل عبدالفتاح

تاريخ طويل ومشاكل متعددة: البحث عن حل لأزمة السينما ضرورة واجبة «١-٢»

محمد عبدالعزيز

يا حبيبي.. يا محمد

أميرة ملش

من دفاتر الحرب والحب

بسنت حسن

بوكو حرام

د هند جاد

50 سنة على صناعة السلام..

ماجد حبته

واحد من ستة أنبياء..السادات بعيون كيسنجر

حسين دعسة

آنى إرنو.. روائية نوبل 2022 المتحررة جدًا

صور

احتفالات نصر أكتوبر في جامعة الأزهر

تدريب الأهلى بالزى الجديد

توافد كبير على بانوراما حرب أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والغطرسة.. كيف تتذكر إسرائيل حرب أكتوبر في ذكراها الـ 49؟

مقتل فلسطينى خلال عملية لجيش الاحتلال بالضفة الغربية

نقل نتنياهو إلى المستشفى خلال صلاة يوم الغفران