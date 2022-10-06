الشيطان شجّعنا.. الإعدام لـ3 متهمين هتكوا عرض ربة منزل بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة 3 متهمين في خطف ربة منزل تحت تهديد السلاح واغتصابها داخل أحد العقارات تحت الإنشاء، بالإعدام شنقًا، بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وأسندت النيابة العامة لكل من ع.ا سائق توك توك، س.ا عاطل، وص.ج سائق، اختطاف المجني عليها ف.م ربة منزل، أثناء خروجها من مسكنها، واستقلال توك توك بدائرة القسم، وقام بتهديدها المتهم الأول، بسلاح أبيض “مطواة” برفقة المتهم الثاني، واتصل علي المتهم الثالث الذي هجم عليها، وشرع في قتلها وتسبب في إصابتها بعاهة بذراعها بعد تعديه بالضرب والوحشية علي المجني عليها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أقوال المجني عليها، أنها خرجت من مسكنها لشراء بعض المستلزمات واستقلت توك توك من أمام الشارع الذي تقيم به، وفوجئت بالمتهم يسير في طريق زراعي مخالف لطريقها لتجد المتهم الثاني يقف أمام التوك توك، وأشهر سلاحا أبيض في وجهها واقتادها برفقة المتهم الثالث تحت تهديد السلاح إلى غرفة بعقار تحت الإنشاء.

وأضافت المجني عليها في التحقيقات أن المتهمين اعتدوا عليها بالضرب، ونزعوا ملابسها تحت تهديد السلاح، وهتكوا عرضها وتناوب باقي المتهمين على الاعتداء عليها وتصويرها عقب الاعتداء عليها وتهديدها والشروع في قتلها بإصابتها بطعنة في ذراعها وتركوها وفروا هاربين.

وتابعت المجني عليها أنها استنجدت بأحد الأشخاص وقتها، لإسعافها وتم نقلها إلي المستشفي.

من جانبها؛ قال الشاهد في القضية، وهو حارس بأحد العقارات أنه في وقت متأخر من الليل فوجئ بصراخ سيدة تستغيث ليجدها غارقة في دمائها ممزقة الملابس وفقدت وعيها عقب نقلها إلى المستشفي.

وقال المتهمون في تحقيقات النيابة إن الشيطان شجعهم علي خطف المجني عليها، وزين لهم هتك عرضها خاصة بعد تعاطي المواد المخدرة، يوم ارتكاب الواقعة وارتكبوا جريمتهم تحت تأثير المواد المخدرة وأنهم حاولوا قتل المجني عليها وهربوا خوفا من فضح أمرهم، خاصة بعد أن قامت بطلب الاستغاثة والصراخ بأعلى صوتها، مشيرين إلى أن أحدهم سقطت منه بطاقته الشخصية بجوار العقار الذي حدثت به واقعة الاعتداء.

وذكر تقرير الطب الشرعي، للمجني عليها أنها في العقد الثالث من عمرها، وتم هتك عرضها بعنف، وإصابتها بجرح طعني في ذراعها تسبب في عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها وهو قطع العصب الزندي، كما أن البصمة الوراثية للحمض النووي العالق بملابس المجني عليها نفس خليط بصمات المتهمين.

كشف مجري التحريات في الواقعة أن تحرياته السرية توصلت إلي المتهم الثالث عن طريق بطاقته الشخصية وبتفريغ كاميرات المراقبة، فضحت أمر المتهم الرئيسي في الواقعة الذي خطف المجني عليها برفقة المتهم الثاني، وبضبطهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه في التحقيقات.

كان قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغا من أسرة ربة منزل بالتعدي عليه واختطافها وهتك عرضها بالإكراه عن طريق 3 متهمين أدلت المجني عليها بأوصافهم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.