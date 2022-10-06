تجديد حبس سائق بتهمة حيازة المخدرات بمصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سائق سيارة نقل موتى يمتلكها حانوتى بمشرحة زينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بعد ضبطه بمنطقة مصر القديمة.

تعود الواقعة عندما اشتبهت قوة أمنية في سائق سيارة نقل أموات من نوع بيجو 504 أثناء مروره بأحد الأكمنة بمنطقة مصر القديمة، وبفحصه تبين أنه يدعي محمد ح، 27 سنة، ويعمل على سيارة تحت الطلب لنقل الأموات يملكها حانوتي يعمل بمشرحة زينهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 جرام هيروين و19 جرام حشيش.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.