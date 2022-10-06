حبس عاطل بتهمة سرقة حقيبة سيدة وإصابة خفير حراسة بالعمرانية

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة أثناء تواجدها بالوحدة الصحية بالعمرانية وإلقاء مادية كاوية على خفير حراسة يعمل بذات الوحدة.

وتبين من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهم سبق اتهامه في 17 قضية، وتم القبض عليه فور ارتكابه واقعة سرقة حقيبة سيدة بالعمرانية.

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ يشير إلى قيام أحد الأشخاص بالدلوف إلى الوحدة الصحية الكائنة بشارع ترعة الزمر بدائرة القسم، وسرقة حقيبة يد من سيدة بإلقاء مادة كاوية على الخفير.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة الواقعة وإصابة الخفير حال منعه المتهم من الهرب بمعصم اليد وأسفل الرقبة، وجري تتبع خط سير المتهم وأمكن ضبطه وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، حيث سبق اتهامه في 17 قضية، وبحوزته "حقيبة يد، مبلغ مالي، سلاح أبيض، هاتف محمول، دراجة نارية مسروقة"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.