الخميس 06 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة حقيبة سيدة وإصابة خفير حراسة بالعمرانية

حبس
حبس
ads

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة أثناء تواجدها بالوحدة الصحية بالعمرانية وإلقاء مادية كاوية على خفير حراسة يعمل بذات الوحدة.

وتبين من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهم سبق اتهامه في 17 قضية، وتم القبض عليه فور ارتكابه واقعة سرقة حقيبة سيدة بالعمرانية.

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ يشير إلى قيام أحد الأشخاص بالدلوف إلى الوحدة الصحية الكائنة بشارع ترعة الزمر بدائرة القسم، وسرقة حقيبة يد من سيدة بإلقاء مادة كاوية على الخفير.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة الواقعة وإصابة الخفير حال منعه المتهم من الهرب بمعصم اليد وأسفل الرقبة، وجري تتبع خط سير المتهم وأمكن ضبطه وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، حيث سبق اتهامه في 17 قضية، وبحوزته "حقيبة يد، مبلغ مالي، سلاح أبيض، هاتف محمول، دراجة نارية مسروقة"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

انتصارات أكتوبر.. مواعيد عرض فيلم الممر اليوم الخميس 6- 10- 2022

مدير صندوق علاج الإدمان: المخدرات التخليقية تُصنّع محليًا تحت «بير السلم»(حوار)

هنا رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. كشوف أسماء الفائزين

مضاد حيوى بدون اختبار.. قصة وفاة طفلتى الإسكندرية «إيمان وساجدة»

حبس عاطل بتهمة سرقة حقيبة سيدة وإصابة خفير حراسة بالعمرانية

الشيطان شجّعنا.. الإعدام لـ3 متهمين هتكوا عرض ربة منزل بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تغيير خرائط العالم

نبيل عبدالفتاح

تاريخ طويل ومشاكل متعددة: البحث عن حل لأزمة السينما ضرورة واجبة «١-٢»

محمد عبدالعزيز

يا حبيبي.. يا محمد

أميرة ملش

من دفاتر الحرب والحب

بسنت حسن

بوكو حرام

د هند جاد

50 سنة على صناعة السلام..

ماجد حبته

واحد من ستة أنبياء..السادات بعيون كيسنجر

حسين دعسة

آنى إرنو.. روائية نوبل 2022 المتحررة جدًا

صور

احتفالات نصر أكتوبر في جامعة الأزهر

تدريب الأهلى بالزى الجديد

توافد كبير على بانوراما حرب أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى خلال عملية لجيش الاحتلال بالضفة الغربية

نقل نتنياهو إلى المستشفى خلال صلاة يوم الغفران

شهادة جندى إسرائيلى عن حرب أكتوبر: صدمنا الهجوم ولم أقاتل كما يجب