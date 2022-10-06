«كرشة» يُنهى حياة صديقه بسبب 170 جنيهًا فى حلوان

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض علي شاب قتل صديقه بسبب خلافات مالية بمنطقة المثلث التابعة لمدينة حلوان وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت مع إشارة تلقاها المقدم محمد المعداوي، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال المدعو “أحمد.م.ح”، 30 سنة عاطل ومقيم بمساكن اسبيكو المثلث دائرة القسم، مصاب برش خرطوش بالقدم اليسري وتم حجزه بالمستشفي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المصاب وشخص يدعي “محمود. م”، 32 سنة، وشهرته "كرشة" عاطل ومقيم بذات المنطقة، وبإجراء التحريات تبين اقتراض المصاب باقتراض مبلغ مالى 170 جنيها من المتهم، ورفض رده، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام المتهم بإحداث إصابة المجنى عليه، مستخدمًا سلاحا ناريا "فرد خرطوش".

وداهم رجال البحث منزل المتهم، وتمكنوا من ضبطه وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش» المستخدم في الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت نيابة حلوان الجزئية التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.