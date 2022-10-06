الخميس 06 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال تحريات المباحث حول العثور على جثة مجهولة لشاب بالسلام

جثة
جثة
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أمرت النيابة العامة بدائرة السلام بتشريح جثة شخص في العقد الثالث من عمره، عثر عليه أمام مصنع بدائرة القسم، لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة شاب مجهول الهوية أمام مصنع بمنطقة السلام.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة أمام مصنع بمنطقة السلام ثان.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر يرتدى تيشرت وبنطلون جينز، وبفحصها تبين عدم وجود إى إصابات على جسده، وعدم حمله أوراقا ثبوتية.

 ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، كما يتم فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفى وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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