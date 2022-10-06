رفع أثار حادث انقلاب «ميكروباص» بطريق الإسماعيلية الصحراوى

نجح رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، برئاسة اللواء محمد أبو السعد، والعميد محمد غيته رئيس مباحث المرور، مساء اليوم الخميس، في رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص بطريق "مصر - الإسماعيلية الصحراوي" باتجاه القاهرة بعد سوق العبور.

وأصيب 13 شخصًا إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي إتجاه القاهرة بعد سوق العبور أمام توكيل أبوغالى، جرى الدفع بـ7 سيارات اسعاف، ونقل المصابين لمستشفى السلام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 13 شخصا جرى نقلهم لمستشفى بنها بواسطة 7 سيارات إسعاف لمستشفى السلام، كما دفعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعداتها لرفع أثار الحادث وتيسير الحركة المرورية، وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.