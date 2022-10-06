انتشال جثة طفل غرق فى ترعة الإشرافية بأطفيح

لقي طفل في الـ7 من عمره، مصرعه غرقًا بترعة الإشرافية، بدائرة قسم شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، بعد سقوطه فيها أثناء عودته من المدرسة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا مفاده العثور على جثة طفل طافية على سطح ترعة الإشرافية، بدائرة قسم شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثروا على جثة الطفل، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أطفيح المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أطفيح، أن الطفل سقط في الترعة خلال عودته من المدرسة ولقي مصرعه في الحال.

وتوصلت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.