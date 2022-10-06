تغيرات المناخ فى.. «٦ درجات على نهاية العالم»

- كتاب جديد يشرح أسباب تغيرات المناخ قبل أيام من «كوب ٢٧»

جهد كبير قامت به الكاتبة حنان أبوالضياء لمتابعة أثر التغيرات المناخية على العالم فى كتاب يحمل اسمًا من دابة وهو «قرن الجحيم.. ٦ درجات على نهاية العالم» الصادر مؤخرًا عن دار كنوز.. ورغم أن حنان أبوالضياء ناقدة فنية مخضرمة بالأساس إلا أن الفضول الصحفى دفعها للتحقيق فى أثر التغيرات المناخية على العالم وما يمكن أن تُحدثه فى شكل الحياة خلال الأعوام المقبلة.. وقد جاء جهدها متواكبًا مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ العالمى فى مصر ليلقى أهمية خاصة على الكتاب والموضوع معًا.. فى الكتاب تتحدث حنان أبوالضياء عما أحدثته التغيرات المناخية فى الطبيعة بدءًا من اختفاء حيوان البطريق من القطب الجنوبى إلى معاناة الدببة التى كانت تعيش فى تلك الأجواء الباردة بعد ذوبان الجليد نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض.. تتحدث الكاتبة أيضًا عن هجرة الفراشات والثعالب فى اتجاه الشمال بحثًا عن مزيد من البرودة بعد أن ارتفعت درجة حرارة المناطق التى كانت تعيش فيها، وعن اندلاع حرائق الغابات وفقدان المحاصيل الزراعية ونقص مياه الشرب واحتمال فقدان آلاف البحيرات حول العالم الغطاء الجليدى الذى كان يغطيها فى فصل الشتاء.. وتضرب مثلًا بجفاف بحيرة تسمى «أورميا» فى إيران بعد أن كانت موطنًا هامًا للطيور ووجهة سياحية شهيرة.. من آثار تغير المناخ التى ترصدها الكاتبة مثلًا عودة البعوض للهجوم على بعض المناطق وظهور مرض الملاريا مرة أخرى بعد انتشاره وكذلك انتشار آفات المحاصيل التى التهمت ملايين الأفدنة من الغابات فى الولايات المتحدة.. تقول أبوالضياء إن هذه النتائج كلها من كسب يد البشر الذين قطعوا الغابات فى المناطق الاستوائية لإفساح المجال لمزارع زيت النخيل، وهو ما أدى لفقدان مساحة يمكن تقديرها بمليون ملعب كرة قدم من الأشجار، وتقول الكاتبة إن تاريخ إضرار الإنسان بالبيئة يعود إلى ١٩٠٦ عندما زادت درجة حرارة الكرة الأرضية بما يقارب درجة حرارة مئوية، ومع الوقت بدأ ظهور مزيد من التغيرات مثل ذوبان الجليد وتغير مواعيد وكميات الأمطار وهجرة الحيوانات بحثًا عن مناطق أكثر برودة وارتفاع مستوى المياه فى البحار بمقدار ٤ مللى تقريبًا وتزايد معدلات هذا الارتفاع بشكل لا شك فيه.. أما الأثر الأكبر فهو ارتفاع ثانى أكسيد الكربون.. وما ينتج عن ذلك من أضرار صحية.. تتعرض أبوالضياء فى مقدمة الكتاب لوجهة النظر الأخرى التى تفسر التاريخ بالمؤامرة، وتعرض لوجهة النظر التى تقول إن الاحتباس الحرارى أكذوبة، وإنها جاءت لتمهد الطريق لـ«حكومة عالمية» تساهم فى إنقاذ العالم من الخطر.. ويشكك أصحاب نظرية المؤامرة هذه فى أضرار الاحتباس الحرارى ويعتبرونها من أدوات تخويف الغرب للعالم.. ولكن تبقى هذه وجهة نظر غير علمية ولا دليل عليها ولا مراجع لها.. يبقى إصدار كتاب عن التغيرات المناخية قبل مؤتمر المناخ فى مصر بأسابيع جهدًا مشكورًا وإضافة لها اعتبارها فى الحوار الدائر حول تغير المناخ لولا بعض ملاحظات على الصياغة وسرد المعلومات لا تقلل على الإطلاق من الجهد المبذول فى الكتاب.