خالد الجندي: الشعب المصري على مر التاريخ نجده يقف خلف جيشه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن الكثير من الدول العربية المجاورة سقطت وتفرق شملها وتدخل الأعداء في شؤونها نتيجة التفرقة الكبيرة التي حدث بين شعبها، وهذه التفرقة تأتي من خلال بث الفتن المغرضة التي تقتل العلاقة بين الشعب والجيش.

الشعب بجانب الجيش

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه من فضل الله على الدولة المصرية اتحاد الشعب المصري فور بث الشائعات والفتن، ولهذا لم تسقط مصر مثلما وقعت الكثير من الدول العربية، حيث يدرك الشعب أن هذه الفت غرضها إسقاط الوطن، ولهذا لا يسمح الشعب السماع لتلك الشائعات حتى يحافظ على وطنه.

إخلاص شعب وحب وطن

وأضاف في حديثه أن الشعب المصري على مر التاريخ نجده خلف الجيش المصري في كل المواقف السياسية الصعبة التي مرت بها البلاد، حيث يثق الشعب في قدرات جيشه وإخلاصه وفداءه للوطن.

وأشار إلى أن الشعب المصري بجميع مستوياته وقف مع الجيش وقت حرب أكتوبر، حيث حرصت جميع الأسر المصرية على توفير قدر من المال لكي ترسله إلى الجيش لشراء الأسلحة والمعدات، وهذا الدعم حدث بالرغم من الحالة الاقتصادية الصعبة.