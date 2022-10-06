الخميس 06 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بحيازة مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه فى مصر الجديدة

حبس
حبس
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قررت نيابة مصر الجديدة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بحوزتهم مخدرات ثمنها 2.5 مليون جنيه بمصر الجديدة، وكلَّفت المباحث الجنائية، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تابعت مباحث مكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة  تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني - الأمن العام" تم استهدافه بمحل إقامته، وأمكن ضبطه وبرفقته شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الكراك "مستخلص من مخدر الكوكايين"- كمية من مخدر الأسيد "LSD"- كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول- شيشة إلكترونية بداخلها كمية لزيت مخدر الماريجوانا- طبنجة صوت- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة- جهاز "تابلت"- سيارة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و500 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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