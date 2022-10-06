تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة بالسلام

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الثالث من عمره أمام مصنع في مدينة السلام.

وتلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أمام مصنع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر، مجهولة الهوية، وأن الجثة تخلو من أي إصابات خارجية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.