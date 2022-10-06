حبس 6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بالتبين

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حملة أمنية لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة في منطقة التبين جنوب محافظة القاهرة.

وأسفرت الحملة، بقيادة المقدم عز المليجي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، عن ضبط 6 أشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم في التبين.

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر محضر لكل واقعة بأرقام 2449، 2453، 2456، 2455 لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.