الخميس 06 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حازم حسني: بطولة العالم للرماية بالعاصمة الإدارية ستقام تحت رعاية الرئيس السيسي

حازم حسني
حازم حسني
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أكد حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لبطولة العالم للرماية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجاري بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف حسني أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للرياضة في مصر والتي شهدت الرياضة منذ توليه المسؤولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية أو تنظيم البطولات الكبرى.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للرماية أن الاتحاد يتحرك مع خُطي الدولة وتعليمات معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتسخير كل إمكانيات الاتحاد لاستضافة بطولة على أعلى مستوى والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة وإظهار مصر بظهرها اللائق وأنها قادرة على تنظيم كافة الفاعليات والمنافسات العالمية والأفريقية والعربية والمحلية.

وأعلن أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة استضافة اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية، كما تستعد لتنظيم عدد كبير من البطولات الدولية العام المقبل ومنها بطولة أفريقيا المؤهلة لباريس 2024

وأكد حسني، أن الفائز بالمركز الأول ببطولة العالم للرماية للمسدس والبندقية سيتأهل مباشرا لأولمبياد باريس المقبلة 2024 ولن ينتظر لأي من البطولات التي تقام كل عام والتي يتحصل عليها الرماة على نقط للتأهل للأولمبياد.

وأشار إلى أن بطولة كأس العالم تختلف اختلافا كليا عن بطولة العالم حيث إن كأس العالم تقام كل عام أما بطولة العالم تقام كل أربعة أعوام والتي يتأهل منها مباشرا الرماة إلى الأولمبياد عكس بطولات كأس العالم والتي يتحصل منها الرماة على نقاط يتأهل من خلالها للأولمبياد على مدار الأربع سنوات.

ر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بطولة العالم للرماية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة

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