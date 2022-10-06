الخميس 06 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لوح خشب يدخل «سايس» في الجيزة المستشفى.. إصابته خطيرة

جريدة الدستور
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أصيب سايس بإصابات خطيرة إثر سقوط جسم صلب عليه في أثناء ممارسة عمله بشارع البحر الأعظم في الجيزة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

ورد بلاغ إلى المقدم هشام فتحي رئيس قسم شرطة الجيزة، بإصابة شاب بإصابات خطيرة إثر سقوط شيء صلب عليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، ونُقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين، وبه نزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة ولم يتم استجوابه لسوء حالته الصحية.   

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية تبين أنه في أثناء قيام نجار مسلح بفك الأخشاب سقط منه لوح خشبي دون قصد فأصاب المجني عليه، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

شارع البحر الأعظم الجيزة مباحث الجيزة

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