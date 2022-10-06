العثور على جثة شاب مجهول الهوية أمام مصنع بالسلام

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة شاب مجهول الهوية أمام مصنع بمنطقة السلام.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة أمام مصنع بمنطقة السلام ثان.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر يرتدى تيشرت وبنطلون جينز، ولا يوجد على جسده أى إصابات، وتبين عدم حمله أوراقًا ثبوتية، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، كما يتم فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفى وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.