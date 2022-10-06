قانون التصالح الجديد 2022.. تسهيلات وإعفاءات واستثناءات بالقرى والنجوع

يعد قانون التصالح الجديد 2022 في مخالفات البناء، من أبرز التشريعات المنتظر مناقشتها وإقرارها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس والذي انطلق يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

قانون التصالح الجديد 2022

ومن المقرر أن تقوم الحكومة بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء منه، وذلك طبقا لما أكده السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، تلافي العيوب التي صدرت من خلال تطبيق القانون القائم حاليا الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة لتقديم تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، وكذلك تتضمن تسهيلات واستثناءات في القرى والنجوع.

التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

وتهدف التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء إلى إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتضمن عدم تكرار المخالفات، وكذلك تحديد مصير من تقدم بطلب تصالح في الفترة السابقة ولم يتم البت فيه.

كما تتضمن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة تستهدف استيعاب كافة طلبات التصالح التي تم تقديمها ولم يتم البت فيها، وكذلك معالجة السلبيات التي ظهرت في ممارسات القانون السابق، وكذلك إضافة حالات جديدة لقانون التصالح منها مخالفات البناء الموجودة ولم يتقدم أصحابها بطلب تصالح بشأنها، وكذلك البناء المخالف بعد صدور قانون التصالح السابق، ومن نفذ أي إضافة سواء تعديلات أو بناء.

وأوضح أعضاء اللجنة، أن الحكومة تريد إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من أجل المواطن، وأن «نموذج 10» يعادل رخصة البناء، وهو ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة.