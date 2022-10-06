السيدة انتصار السيسى: حرب أكتوبر أثبتت بسالة الجندى المصرى وشجاعته

هنّأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك»: «نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس، أثبتت فيها بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات».

وأضافت: «سلاماً إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الذكية تراب هذا الوطن دفاعاً عنه وعن استقلاله وصون كرامته».