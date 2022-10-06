الخميس 06 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط عنصرين إجراميين
ضبط عنصرين إجراميين
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بضبط عنصرين إجراميين متخذين دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، ومعاونة الرائد شريف الطوخي والرائد أحمد ابوزيد معاوني رئيس المباحث من ضبط عنصرين إجراميين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما "كمية لمخدر الكوكايين - كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائية واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية امن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

هنا رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. كشوف أسماء الفائزين

رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لاختبارات التنظيم والإدارة

تقرير أوروبى: كوب 27 يناقش القضايا الأكثر إلحاحًا

تقرير صينى: مصر تهدف لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمركز لوجستى عالمى

المونيتور: مصر تدرس تنفيذ 18 مشروعا وطنيا للتنمية الخضراء خلال «COP 27»

تقرير إفريقى: مصر تبدأ تنفيذ مبادرات لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوبك + تدخل المعركة

محمد العسيري

ومن تانى.. المكن بيدور

ماجد حبته

هل تعرف إفرايم كاتسير؟!

مؤمن المحمدي

القافلة تسير باحتمال أضعفها

عبد الرحيم طايع

جرائم الشرف فى الصعيد

مدحت بشاى

محمود بقشيش.. المتمرد على الثوابت

محمد المعتصم

بنات الأصول

إبراهيم داود

عن الأذان.. والعبور العظيم والشيخ محمد أحمد شبيب

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى خلال عملية لجيش الاحتلال بالضفة الغربية

نقل نتنياهو إلى المستشفى خلال صلاة يوم الغفران

شهادة جندى إسرائيلى عن حرب أكتوبر: صدمنا الهجوم ولم أقاتل كما يجب