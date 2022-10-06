ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بضبط عنصرين إجراميين متخذين دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، ومعاونة الرائد شريف الطوخي والرائد أحمد ابوزيد معاوني رئيس المباحث من ضبط عنصرين إجراميين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما "كمية لمخدر الكوكايين - كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائية واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.