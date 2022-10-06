الخميس 06 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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يكثر حاليًا البحث عن موعد ظهور نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين الـ30 ألف معلم، وذلك بعد انتهاء اختبارات المعلمين المتقدمين من خريجي كليات رياض الأطفال وهم المستهدفين من المرحلة الأولى من المسابقة والتعيينات التي تهدف لسد العجز من المعلمين وتطوير العملية التعليمية.

نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، أن نتائج مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم 2022- 2023، سوف تظهر قريبا، حيث أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن أسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 عن طريق الاستعلام بالرقم القومي من خلال الدخول عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية، والتي كانت تم الانتهاء من الاختبارات الخاصة بمسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 في 27 أغسطس الماضي. ومن المنتظر قريبا إعلانها على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم ٢٠٢٢

رابط بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

أسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 والأعداد المطلوبة بكل محافظة

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات مسابقة الـ 30 ألف معلم 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة المسابقة سوف تعلن عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا قد أتاحت رابط للاستعلام بالرقم القومي عن النتيجة ويمكن الدخول عنه هنـــــــــــــــا: 

ويزداد البحث بشكل كبير عن كشوف أسماء الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 pdf بالرقم القومي من خلال الدخول على:

رابط بوابة الوظائف الحكومية أو من الدخول عبر رابط موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الإنترنت، ا وسوف توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطريقة الصحيحة وخطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022-2023 فور اعتمادها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي

يستطيع الراغبين في الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي، الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإلكتروني "بوابة الوظائف الحكومية" فور الإعلان عنها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  • الضغط على رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي من هنا.
  • كتابة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم لشغل الوظيفة.
  • كتابة الرقم الخاص بطلب التقديم الذي يحتفظ به المتقدم.
  • الضغط على مربع الاستعلام.
  • استعراض نتيجة الاختبارات.
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