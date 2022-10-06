الخميس 06 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تحذر الولايات المتحدة من انتقام حتمي في حال ضُربت أسس الدولة

أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف
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أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن محاولات ضرب أسس الدولة الروسية ستؤدي إلى انتقام حتمي من روسيا، ويجب أن تدرك الولايات المتحدة ذلك.

 

وقال أنطونوف للقناة الأولى الروسية التلفزيونية: "الشعور بالانتقام ليس جزءا من روح وقلب أي شخص روسي. ولكن في نفس الوقت أؤكد أننا لن نسمح لأي شخص بقتل الشعب الروسي، والقضاء على مواطنينا، وتحطيم مدننا. خلف المحيط يجب أن يفهموا ذلك إذا حاول أحد ما ضرب أسس الدولة الروسية، فسيكون الانتقام حتميا".

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