الخميس 06 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام تهديدات كوريا الشمالية

ليندا توماس غرينفيلد
ليندا توماس غرينفيلد
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أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال كانت كوريا الشمالية تهدد واشنطن وحلفاءها، مؤكدة مع ذلك على استعدادها للحوار مع بيونغ يانغ.

 

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "على الرغم من عدم وجود تعاون من جانب كوريا الشمالية، تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالحوار والدبلوماسية".

 

وتابعت: "وفي الوقت ذاته، لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي، إذا كانت كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بشكل مباشر وحلفاءنا حول العالم".

 

وأضافت أنه "على الرغم من الخلافات الأخيرة، نعتقد أنه لا يزال بوسعنا التوحد، مثلما قمنا في وقت سابق للرد بالإجماع على استفزازات كوريا الشمالية".

 

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فجر الثلاثاء الماضي، سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

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