كوريا الشمالية: الولايات المتحدة تشكل خطرا جديا على شبه الجزيرة الكورية

أعلنت كوريا الشمالية أن تجاربها الصاروخية تأتي بمثابة "الإجراء المضاد" للمناورات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان، نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، ونقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فجر الخميس، إن "الولايات المتحدة تشكل خطرًا جديًا على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها، من خلال نشرها حاملة الطائرات في المياه قرب شبه الجزيرة".

وأدانت كوريا الشمالية بشدة طرح الولايات المتحدة وحلفائها ملف التجارب الصاروخية الكورية الشمالية على المناقشة في مجلس الأمن الدولي، واصفة إياها بأنها "إجراء مضاد" للمناورات المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية دخول حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان" إلى المياه القريبة من سواحل كوريا بعد إطلاق بيونج يانج صاروخًا باليستيًا فجر الثلاثاء الماضي.

كما عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة التجربة الصاروخية الأخيرة من قبل بيونج يانج.

