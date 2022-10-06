ترتيب مجموعات دورى أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثالثة 2022-2023

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة مساء اليوم الأربعاء، وهو ما يستعرضه لكم «الدستور» فى التقرير التالي:

وانتهت اليوم بشكل نهائي منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بأخر 8 مباريات في الجولة.

نتائج مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان 1× برشلونة 0

ليفربول 2× جلاسكو رينجرز 0

آينتراخت فرانكفورت 0× توتنهام 0

أياكس 1× نابولي 6

كلوب بروج 2× أتليتكو مدريد 0

بورتو 2× بايرليفركوزن 0

ريد بول سالزبورج 1 × دينامو زغرب 0

لايبزيغ 3 × سيتليك 1

تشيلسي 3 × ميلان 0

مانشستر سيتي 5 × كوبنهاجن 0

إشبيلية 1 × بوروسيا دورتموند 4

يوفنتوس 3 × مكابي 1

بنفيكا 1 × باريس سان جيرمان 1

ريال مدريد 2 × شاختار دونتيسك 1

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثالثة 2022-2023

ترتيب المجموعة الأولى:

نابولي: 9 نقاط ليفربول: 6 نقاط أياكس: 3 نقاط رينجرز: صفر نقاط

ترتيب المجموعة الثانية:

كلوب بروج: 9 نقاط باير ليفركوزن: 3 نقاط بورتو: 3 نقاط أتلتيكو مدريد: 3 نقاط

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونخ: 9 انتر ميلان: 6 نقاط برشلونة: 3 نقاط فيكتوريا بلزن: صفر نقاط

المجموعة الرابعة:

سبورتنج لشبونة: 6 نقاط توتنهام: 4 نقاط اينتراخت فرانكفورت: 4 نقاط مارسيليا: 3 نقاط

المجموعة الخامسة:

سالزبورج: 5 نقاط تشيلسي: 4 نقاط ميلان: 4 نقاط دينامو زغرب: 3 نقاط

ترتيب المجموعة السادسة:

ريال مدريد: 9 نقاط شاختار دونيتسك: 4 نقاط لايبزج: 4 نقاط سيلتك: نقطة وحيده

ترتيب المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي: 9 نقاط بروسيا دورتموند: 6 نقاط كوبنهاجن: 1 نقطة إشبيلية: 1 نقطة

المجموعة الثامنة: