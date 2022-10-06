ترتيب مجموعات دورى أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثالثة 2022-2023
يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة مساء اليوم الأربعاء، وهو ما يستعرضه لكم «الدستور» فى التقرير التالي:
وانتهت اليوم بشكل نهائي منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بأخر 8 مباريات في الجولة.
نتائج مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا
- إنتر ميلان 1× برشلونة 0
- ليفربول 2× جلاسكو رينجرز 0
- آينتراخت فرانكفورت 0× توتنهام 0
- أياكس 1× نابولي 6
- كلوب بروج 2× أتليتكو مدريد 0
- بورتو 2× بايرليفركوزن 0
- ريد بول سالزبورج 1 × دينامو زغرب 0
- لايبزيغ 3 × سيتليك 1
- تشيلسي 3 × ميلان 0
- مانشستر سيتي 5 × كوبنهاجن 0
- إشبيلية 1 × بوروسيا دورتموند 4
- يوفنتوس 3 × مكابي 1
- بنفيكا 1 × باريس سان جيرمان 1
- ريال مدريد 2 × شاختار دونتيسك 1
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثالثة 2022-2023
ترتيب المجموعة الأولى:
- نابولي: 9 نقاط
- ليفربول: 6 نقاط
- أياكس: 3 نقاط
- رينجرز: صفر نقاط
ترتيب المجموعة الثانية:
- كلوب بروج: 9 نقاط
- باير ليفركوزن: 3 نقاط
- بورتو: 3 نقاط
- أتلتيكو مدريد: 3 نقاط
المجموعة الثالثة:
- بايرن ميونخ: 9
- انتر ميلان: 6 نقاط
- برشلونة: 3 نقاط
- فيكتوريا بلزن: صفر نقاط
المجموعة الرابعة:
- سبورتنج لشبونة: 6 نقاط
- توتنهام: 4 نقاط
- اينتراخت فرانكفورت: 4 نقاط
- مارسيليا: 3 نقاط
المجموعة الخامسة:
- سالزبورج: 5 نقاط
- تشيلسي: 4 نقاط
- ميلان: 4 نقاط
- دينامو زغرب: 3 نقاط
ترتيب المجموعة السادسة:
- ريال مدريد: 9 نقاط
- شاختار دونيتسك: 4 نقاط
- لايبزج: 4 نقاط
- سيلتك: نقطة وحيده
ترتيب المجموعة السابعة:
- مانشستر سيتي: 9 نقاط
- بروسيا دورتموند: 6 نقاط
- كوبنهاجن: 1 نقطة
- إشبيلية: 1 نقطة
المجموعة الثامنة:
- باريس سان جيرمان: 7 نقاط
- بنفيكا: 7 نقاط
- يوفنتوس: 3 نقاط
- مكابي: صفر نقاط