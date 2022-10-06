الخميس 06 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب مجموعات دورى أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثالثة 2022-2023

دورى أبطال أوروبا
دورى أبطال أوروبا
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة مساء اليوم الأربعاء، وهو ما يستعرضه لكم «الدستور» فى التقرير التالي:

وانتهت اليوم بشكل نهائي منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بأخر 8 مباريات في الجولة.

نتائج مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

  • إنتر ميلان 1× برشلونة 0
  • ليفربول 2× جلاسكو رينجرز 0
  • آينتراخت فرانكفورت 0× توتنهام 0
  • أياكس 1× نابولي 6
  • كلوب بروج 2× أتليتكو مدريد 0
  • بورتو 2× بايرليفركوزن 0
  • ريد بول سالزبورج 1 × دينامو زغرب 0
  • لايبزيغ 3 × سيتليك 1
  • تشيلسي 3 × ميلان 0
  • مانشستر سيتي 5 × كوبنهاجن 0
  • إشبيلية 1 × بوروسيا دورتموند 4
  • يوفنتوس 3 × مكابي 1
  • بنفيكا 1 × باريس سان جيرمان 1
  • ريال مدريد 2 × شاختار دونتيسك 1

ترتيب مجموعة ليفربول بعد الفوز على رينجرز فى دوري أبطال أوروبا

بعد الفوز على رينجرز.. مواعيد مباريات ليفربول المقبلة فى الدوري الإنجليزي والأبطال

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثالثة 2022-2023

ترتيب المجموعة الأولى:

  1. نابولي: 9 نقاط
  2. ليفربول: 6 نقاط
  3. أياكس: 3 نقاط
  4. رينجرز: صفر نقاط

ترتيب المجموعة الثانية:

  1. كلوب بروج: 9 نقاط
  2. باير ليفركوزن: 3 نقاط
  3. بورتو: 3 نقاط
  4. أتلتيكو مدريد: 3 نقاط

المجموعة الثالثة:

  1. بايرن ميونخ: 9
  2. انتر ميلان: 6 نقاط
  3. برشلونة: 3 نقاط
  4. فيكتوريا بلزن: صفر نقاط

المجموعة الرابعة:

  1. سبورتنج لشبونة: 6 نقاط
  2. توتنهام: 4 نقاط
  3. اينتراخت فرانكفورت: 4 نقاط
  4. مارسيليا: 3 نقاط

المجموعة الخامسة: 

  1. سالزبورج: 5 نقاط
  2. تشيلسي: 4 نقاط
  3. ميلان: 4 نقاط
  4. دينامو زغرب: 3 نقاط

ترتيب المجموعة السادسة:

  1. ريال مدريد: 9  نقاط
  2. شاختار دونيتسك: 4 نقاط
  3. لايبزج: 4 نقاط
  4. سيلتك: نقطة وحيده

ترتيب المجموعة السابعة:

  1. مانشستر سيتي: 9 نقاط
  2. بروسيا دورتموند: 6 نقاط
  3. كوبنهاجن: 1 نقطة
  4. إشبيلية: 1 نقطة

المجموعة الثامنة:

  1. باريس سان جيرمان: 7 نقاط
  2. بنفيكا: 7 نقاط
  3. يوفنتوس: 3 نقاط
  4. مكابي: صفر نقاط
دوري ابطال اوروبا ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا الجولة الثالثة ترتيب المجموعة الأولى نتائج مباريات الجولة الثالثة

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