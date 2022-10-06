مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 6-10-2022

استقر سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، في الوقت الذي يعاني فيه سوق مواد البناء من الركود العالمي متأثرة بفترة انتشار ومكافحة فيروس كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية التي زادت من معدلات التضخم العالمي ومن تراجع أسعار مواد البناء عالميًا.

ورغم التراجع العالمي استقرت أسعار مواد البناء في مصر واتجهت بعض شركات الحديد لرفع سعرها منذ عدة أشهر فيما أبقت أغلب الشركات على أسعارها كما هي.

سعر طن الحديد

بلغ سعر طن حديد عز الدخيلة من 17700 جنيه إلى 17750 جنيها.

وصل سعر طن حديد المصريين من 17400 جنيه إلى 17500 جنيه.

سجل سعر طن الحديد بشاي من 17600 جنيه إلى 17600 جنيه.

وصل سعر طن الحديد العتال من 17000 جنيه إلى 17400 جنيه.

بلغ سعر طن الحديد عطية من 15700 جنيه إلى 15750 جنيها.

سجل سعر حديد سرحان من 15750 جنيها إلى 15750 جنيها.

ووصل سعر حديد المراكبي من 15750 جنيها إلى 15750 جنيها.

وسجل سعر طن الحديد الكومي من 15900 جنيه إلى 15900 جنيه.

وبلغ سعر طن الحديد المعادي من 15900 جنيه إلى 15900 جنيه.

ووصل سعر حديد العشري من 16000 جنيه إلى 16000 جنيه.

وسجل سعر حديد مصر ستيل من 15900 جنيه إلى 15900 جنيه.

سعر الأسمنت

بلغ سعر أسمنت المسلح من 1470 جنيها إلى 1470 جنيها.

وصل سعر أسمنت النصر من 1430 جنيها إلى 1440 جنيها.

سجل سعر أسمنت الممتاز من 1520 جنيها إلى 1520 جنيها.