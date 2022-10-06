الخميس 06 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر 6-10-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب فروق التوقيت، كما تختلف مواقيت الصلاة من يوم لآخر مع اختلاف طول الليل والنهار، حيث تتراجع مواعيد الصلاة في الصيف مقارنة بفصل الشتاء.

 

وتعرض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة اليوم في مصر 6-10-2022

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • موعد صلاة الفجْر 4:24 AM
  • موعد الشروق 5:51 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:43 AM
  • موعد صلاة العَصر 3:05 PM
  • موعد صلاة المَغرب 5:36 PM
  • موعد صلاة العِشاء 6:53 PM

 

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مواقيت الصلاة في الجيزة 

  • موعد صلاة الفجْر 4:25 AM
  • موعد الشروق 5:52 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:45 AM
  • موعد صلاة العَصر 3:06 PM
  • موعد صلاة المَغرب 5:37 PM
  • موعد صلاة العِشاء 6:55 م

 

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • موعد صلاة الفجْر 4:29 AM
  • موعد الشروق 5:56 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:49 AM
  • موعد صلاة العَصر 3:10 PM
  • موعد صلاة المَغرب 5:41 PM
  • موعد صلاة العِشاء 6:59 م

 

 

مواقيت الصلاة في أسيوط 

موعد صلاة الفجْر 4:27 AM

موعد الشروق 5:51 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:45 AM

موعد صلاة العَصر 3:08 PM

موعد صلاة المَغرب 5:39 PM

موعد صلاة العِشاء 6:54 م 

 

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مواقيت الصلاة في الأقصر 

  • موعد صلاة الفجْر 4:20 AM
  • موعد الشروق 5:43 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:38 AM
  • موعد صلاة العَصر 3:01 PM
  • موعد صلاة المَغرب 5:32 PM
  • موعد صلاة العِشاء 6:46 م
مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في القاهرة موعد صلاة الم غرب موعد صلاة الظ ه ر موعد صلاة الفج ر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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