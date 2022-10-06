مواقيت الصلاة اليوم فى مصر 6-10-2022
يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب فروق التوقيت، كما تختلف مواقيت الصلاة من يوم لآخر مع اختلاف طول الليل والنهار، حيث تتراجع مواعيد الصلاة في الصيف مقارنة بفصل الشتاء.
وتعرض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة اليوم في مصر 6-10-2022
مواقيت الصلاة في القاهرة
- موعد صلاة الفجْر 4:24 AM
- موعد الشروق 5:51 AM
- موعد صلاة الظُّهْر 11:43 AM
- موعد صلاة العَصر 3:05 PM
- موعد صلاة المَغرب 5:36 PM
- موعد صلاة العِشاء 6:53 PM
مواقيت الصلاة في الجيزة
- موعد صلاة الفجْر 4:25 AM
- موعد الشروق 5:52 AM
- موعد صلاة الظُّهْر 11:45 AM
- موعد صلاة العَصر 3:06 PM
- موعد صلاة المَغرب 5:37 PM
- موعد صلاة العِشاء 6:55 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
- موعد صلاة الفجْر 4:29 AM
- موعد الشروق 5:56 AM
- موعد صلاة الظُّهْر 11:49 AM
- موعد صلاة العَصر 3:10 PM
- موعد صلاة المَغرب 5:41 PM
- موعد صلاة العِشاء 6:59 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
موعد صلاة الفجْر 4:27 AM
موعد الشروق 5:51 AM
موعد صلاة الظُّهْر 11:45 AM
موعد صلاة العَصر 3:08 PM
موعد صلاة المَغرب 5:39 PM
موعد صلاة العِشاء 6:54 م
مواقيت الصلاة في الأقصر
- موعد صلاة الفجْر 4:20 AM
- موعد الشروق 5:43 AM
- موعد صلاة الظُّهْر 11:38 AM
- موعد صلاة العَصر 3:01 PM
- موعد صلاة المَغرب 5:32 PM
- موعد صلاة العِشاء 6:46 م