الداخلية: ضبط 1369 مخالفة تجاوز السرعة المقررة خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1369 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و198 مخالفة سير بدون تراخيص " قيادة وتسيير"، 14 دراجة نارية مخالفة، 18 مخالفة موقف عشوائي، 29 مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.