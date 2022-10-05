مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين

لقى شخص مصرعه صدمته سيارة أثناء عبوره أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين جنوب محافظة الجيزة، وانتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع شخص صدمته سيارة تسير بسرعة عالية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ويكثف رجال المباحث لضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.