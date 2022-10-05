بعد افتتاح الخط الثالث للمترو.. أهالى الزمالك يشكرون الرئيس على تنفيذ المشروعات العملاقة

شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، الأربعاء، يرافقه مارك باريتي، سفير فرنسا لدى القاهرة والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى في مصر، وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورؤساء كبرى الشركات العالمية المنفذة للمشروع فى جميع التخصصات، بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو (3A) والتي تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4كم والتي تشتمل على 4 محطـات نفقية: (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات) وذلك مرورًا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.

جاء ذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب وإجراء التجارب الخاصة بتسيير القطار والاختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير، حيث استمرت فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب 3 شهور وستكون فترة التشغيل التجريبي بالركاب لمدة شهر، على أن يكون الافتتاح الرسمي للتشغيل الفعلي بالركاب خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 نوفمبر القادم إلى جانب تدشين عدد من مشروعات الجر الكهربائي الأخرى.

بدأت زيارة الوزير، بتفقد محطة ناصر وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو والتى سيصبح إجمالي مساحتها بعد افتتاح هذا الجزء من الخط 10 آلاف متر مربع والمكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات إصدار التذاكر أتوماتيكيًا (TVM) للحصول على التذاكر و37 سلمًا كهربائيًا من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة.

أضاف الوزير أنه تم تنفيذه هذه المرحلة على أعلى مستوى من الجودة حيث تتميز المحطات بأنها مكيفة الهواء وتوجد على الأرصفة شاشات لإعلام الركاب بمواعيد قدوم القطار وبها مصاعد وسلالم كهربائية وبوابات دخول وخروج علاوة على أنها مجهزة باستعدادات خاصة لاستقبال ذوي الهمم لتوافر 2 مصعد كهربائي بكل محطة من منسوب الشارع حتى الأرصفة وتوجد بالأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم.

كما تفقد الوزير باقى المحطات مستقلًا أحد القطارات بين كل محطتين بدأها بمحطة ماسبيرو ثم صفاء حجازى، حيث كان في استقبال الوزير والحضور عدد من أهالي الزمالك وعمارة الشربتلي الذين قدموا الورود لوزير النقل والوفد المرافق له، ومقدمين الشكر للرئيس السيسي على هذه المشروعات العملاقة التي تسهل حركة تنقل المواطنين وبعدها الكيت كات.

وأكد الوزير أن المشروع سيخدم هذه المنطقة التي تتسم بكثافة سكان عالية.

واطمأن الوزير خلال جولته التفقدية على تواجد كافة أطقم الشركة القائمة بالتشغيل وجاهزية المحطات للتشغيل واستقبال وتقديم أعلى مستوى الخدمة للجمهور.

وفي كلمته خلال فعاليات بدء التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، قدم الوزير الشكر لدولة فرنسا والحكومة الفرنسية والشركات الفرنسية على التعاون المثمر في تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به في التعاون الإيجابي في شتى مجالات النقل وكذلك الشركات المصرية المنفذة لمشروعات مترو الأنفاق مثل المقاولون العرب وأوراسكوم.

وأكد أن تشغيل هذه المحطات اليوم يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس لخدمة أهالي المناطق التي يمر بها المشروع وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

أضاف أن هذا المشروع ليس نهاية المطاف، ولكن بداية استكمال مشروعات عملاقة ضخمة لوسائل النقل الجماعي الكهربائي الأخضر صديق للبيئة مثل شبكة القطار الكهربائي السريع واستكمال المرحلتين الثالثة والرابعة للقطار الكهربائي الخفيف واستكمال الجزأين الثاني والثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وتنفيذ الخط الرابع للمترو والخط السادس ومشروعي المونوريل والأتوبيس الترددي السريع ومترو أبوقير وإعادة تأهيل ترام الرمل وكلها وسائل نقل صديقة للبيئة.

ولفت إلى أن تشغيل هذه المحطات يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وأن هذا المشروع يعتبر إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر الحديثة التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي والذي وجه بالتوسع في استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل الجماعي في مصر.

وقدم الشكر لأهالي الأحياء والمناطق التي مر بها مسار الجزء الأول وأهالي كافة الأحياء والمناطق التي يمر بها مسار المرحلة الثالثة، من هذا المشروع العملاق لتحملهم ناتج التحويلات المرورية وإغلاق بعض الشوارع بسبب أعمال تنفيذ المشروع.

وأكد أن المناطق التي يمر بها الجزء الأول تمت إعادة كافة الشوارع بها إلى الوضع الأصلي فور الانتهاء من الأعمال التنفيذية للمشروع لخدمة حركة المواطنين.

وأشار الى أن هذه الشوارع ستشهد سيولة مرورية كبيرة بسبب جذب المترو لعدد كبير من المواطنين وهو ما سيحدث أيضًا مع المناطق التي يمر بها الجزآن الثاني والثالث وأنها ستساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث ستشجع المواطنين من سكان المناطق المحيطة دار القضاء العالي ومناطق ماسبيرو الزمالك والكيت كات التي تشهد كثافة سكانية عالية وكذلك المترددين على هذه الأماكن في استقلال هذه الوسيلة الجماعية الحديثة الصديقة للبيئة.

ونوه بأن متوسط عدد ركاب عربة المترو الواحدة 150 شخصًا تصل إلى متوسط 1200 شخص لقطار المترو الواحد (8 عربات)، وبالتالي توفير متوسط (600-900) عربة خاصة بما تنتجه من العوادم الضارة للبيئة، والتي تقدر بكمية 36 ألف كيلو من الانبعاثات الكربونية يوميًا و13 ألف طن سنويًا لمسافة 4 كم فقط هي طول الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

أوضح الوزير أن مشروعات مترو الأنفاق لها أسس علمية وهندسية لتنفيذها مثل باقي وسائل المواصلات وهذه الأسس بالنسبة للمترو تراعى فيها العوامل التالية (المسافات المتقاربة بين المحطات بمتوسط 1 كم بين كل محطتين - تنفيذ المسار النفقى فى الشوارع الضيقة والعلوى فى الشوارع العريضة والسطحى فى الأماكن المعزولة وفقًا للتخطيط العمرانى للمنطقة ونوع التربة.