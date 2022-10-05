الداخلية تكذب مزاعم الإرهابية بوجود حالات خطف داخل إحدى المدارس بالبساتين

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن الزعم بوجود حالات خطف وبعض الخارجين عن القانون داخل إحدى المدارس بمنطقة البساتين في القاهرة.

وأكد أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، حيث تبين من الفحص عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأن ما تم تداوله فى هذا الصدد يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.