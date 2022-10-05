الأربعاء 05 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكذب مزاعم الإرهابية بوجود حالات خطف داخل إحدى المدارس بالبساتين

الداخلية
الداخلية
ads

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن الزعم بوجود حالات خطف وبعض الخارجين عن القانون داخل إحدى المدارس بمنطقة البساتين في القاهرة.

وأكد أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، حيث تبين من الفحص عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأن ما تم تداوله فى هذا الصدد يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

هنا رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. كشوف أسماء الفائزين

بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم ٢٠٢٢

الداخلية تكذب مزاعم الإرهابية بوجود حالات خطف داخل إحدى المدارس بالبساتين

بـ5 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية

«مارست الجنس أمام زوجها».. السجن 20 سنة لسيدة وعشيقها بالجيزة

البنك المركزى: استقرار سعر صرف الدولار فى ختام تعاملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ومن تانى.. المكن بيدور

ماجد حبته

هل تعرف إفرايم كاتسير؟!

مؤمن المحمدي

القافلة تسير باحتمال أضعفها

عبد الرحيم طايع

جرائم الشرف فى الصعيد

مدحت بشاى

محمود بقشيش.. المتمرد على الثوابت

محمد المعتصم

بنات الأصول

إبراهيم داود

عن الأذان.. والعبور العظيم والشيخ محمد أحمد شبيب

ماجد حبته

أكتوبر.. إرادة وطن

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى خلال عملية لجيش الاحتلال بالضفة الغربية

نقل نتنياهو إلى المستشفى خلال صلاة يوم الغفران

شهادة جندى إسرائيلى عن حرب أكتوبر: صدمنا الهجوم ولم أقاتل كما يجب