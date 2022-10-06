سعر الدولار اليوم 6-10-2022 فى البنوك المصرية

واصل سعر الدولار ارتفاعه خلال تعاملات اليوم في جميع البنوك العاملة في السوق المصري، ويسجل سعر الدولار هذه الفترة ارتفاعات قياسية لم يسجلها من قبل في تاريخه حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 19.68 جنيه للبيع، رغم عدم اتجاه البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار وتثبيته لسعر الفائدة.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري شراء9.611 جنيه وسعر البيع 19.67 جنيه مصري.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر: شراء9.611 جنيه وسعر البيع 19.67 جنيه مصري.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: قيمة 19.64 جنيه للشراء و19.69جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء وسجل للبيع قيمة 19.69 جنيه.

ووصل سعر الدولار في ميد بانك: 19.66 جنيه للشراء وسجل للبيع قيمة 19.69 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري: 19.63 جنيه للشراء، وسجل قيمة 19.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قيمة: 19.63 جنيه للشراء، وسجل قيمة 19.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك «CIB» البنك التجاري الدولي: 19.63 جنيه للشراء، وسجل قيمة 19.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد قيمة: 19.63 جنيه للشراء، وسجل قيمة 19.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك المشرق إلى: 19.59 جنيه للشراء وسجل للبيع نحو 19.69 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 19.62 جنيه للشراء وسجل للبيع 19.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك HSBC نحو: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع وهو من أعلى أسعار بيع الدولار في البنوك العاملة في مصر.

وصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي قيمة: 19.61 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 19.66 جنيه للشراء وسجل للبيع قيمة 19.69 جنيه.