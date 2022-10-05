الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريل: نأمل في انطلاق مهمة تدريب القوات الأوكرانية في 17 أكتوبر المقبل

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
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أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، عن أمله في التمكن من إطلاق المهمة التدريبية للقوات المسلحة الأوكرانية رسميًا خلال انعقاد مجلس الشئون الخارجية في 17 أكتوبر المقبل.

وقال “بوريل”، في تصريحات له: "في الوقت نفسه، نظل على استعداد للسعي إلى حل دبلوماسي، إذا سمحت الظروف مرة أخرى بالقيام بذلك بطريقة ذات مغزى".

وأضاف:"الاتحاد الأوروبي أعلن عن عدم قبوله أبدًا لفكرة الضم"، مُشيرًا إلى أن الاتحاد لن تُخيفه التهديدات والتصعيد الروسي. 

وتابع:"على العكس من ذلك، سوف نعزز استراتيجيتنا في دعم أوكرانيا عسكريًا وماليًا وسياسيًا، مع تصعيد الضغط على روسيا بمزيد من العقوبات ودعم شريكنا الدولي للتعامل مع تداعيات الحرب"، وفق ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية.

وأشار منسق الدبلوماسية الأوروبية إلى أن قرارات وخطابات الرئيس بوتين، تُظهِر سيره بعمق نحو "الحرب والعزلة".

وتابع: "يجب ألا نخضع للترويع وأن نستمر في بناء نظام سياسي وأمني أوروبي أوسع مع جميع الدول الراغبة في الالتزام بالمبادئ المشتركة".

ويُعقد غدًا الخميس الموافق 6 أكتوبر في براغ، الاجتماع الأول للمجموعة السياسية الأوروبية، وهو مشروع سياسي جديد يسير في هذا الاتجاه.

تقدم أوكراني على جبهات القتال

وحققت كييف انتصارات عسكرية جديدة على الجيش الروسي هذه المرة في شرق البلاد؛ حيث أعلن في وقت سابق الأربعاء، الحاكم الأوكراني لمنطقة لوجانسك (شرق) التي كانت حتى الآن تحت السيطرة الكاملة لموسكو، تحقيق خرق.

وقال سيرجيي جايداي في مقطع فيديو نُشر عبر تليجرام: "الآن أصبح الأمر رسميًا، بدأت عملية إنهاء احتلال منطقة لوجانسك تم تحرير العديد من البلدات من سيطرة الجيش الروسي". 

جوزيب بوريل البعثة الأوروبية الاتحاد الأوروبي الجيش الأوكراني مهمة تدريبية

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