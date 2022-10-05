الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المرور ترفع أثار حادث سير أعلى محور دائري المنيب

حادث
حادث
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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمنطقة الكونيسة في الجيزة.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى محور دائري المنيب في الاتجاه القادم من المريوطية بمنطقة الكونيسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

 

وبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وتحفظت قوات الأمن على السيارة وقائدها المتسبب في الحادث.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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