العراق: صادرات النفط لن تتأثر بقرار أوبك+

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم الأربعاء، أن صادرات العراق لن تتأثر بقرار أوبك بلس خفض الإنتاج.

وقال إسماعيل خلال حضوره الاجتماع الخامس والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمجموعة (أوبك بلس)، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالعاصمة النمساوية، فيينا في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاجتماع الوزاري بحث التطورات والتحديات التي تواجه السوق النفطية، والاثار المترتبة على ذلك خصوصًا بعد تراجع أسعار النفط في الآونة الاخيرة وعدم استقرار الاسواق النفطية".

وأكد وزير النفط وفقًا للبيان حرص الدول المنتجة في منظمة اوبك والمتحالفين معها من خارج المنظمة على تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب.

وأشار إسماعيل إلى أن "الاجتماع الوزاري يسعى ويهدف الى تحقيق مزيد من الاستقرار والثبات على المدى البعيد"، منوهًا إلى المكاسب التي حققتها مجموعة أوبك بلس في الوصول إلى استقرار وتوازن لأسواق النفط، والمحافظة عليه، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على اقتصاديات الدول المنتجة ومنها العراق.

ولفت وزير النفط إلى أن قرار خفض الإنتاج جاء منسجمًا مع السياسة الحكيمة التي انتهجتها أوبك بلس خلال السنوات الماضية والمتمثلة في "الاستباقية" في الاجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات السوق النفطية.

ونوه إسماعيل إلى أن "الاجتماع الوزاري لـ"أوبك بلس" قرر خفض الإنتاج الإجمالي بمعدل مليوني برميل في اليوم، بمساهمة جميع الدول المنتجة، وبحسب مستويات الإنتاج المطلوبة لكل منها، اعتبارًا من شهر المقبل 2022".

ولفت إلى أن "القرار يهدف إلى حماية أسواق النفط من الآثار السلبية نتيجة الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية"، مبينًا أن "العراق يهدف للمحافظة على مستوى إنتاجه المرجعي الذي حدد باتفاق الدول الأعضاء في شهر 2021".

ونوه إسماعيل بحسب البيان إلى أن "صادرات العراق لن تتأثر بهذا الخفض، نتيجة إدارة الاستهلاك الداخلي وبما ينسجم مع قرار خفض الإنتاج، حفاظًا على القدرات التصديرية الحالية"، معربًا عن أمله في "أن يعود هذا القرار بمزيد من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية، وللاقتصاد الوطني".

