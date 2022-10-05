التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقًا فى النيل بالجيزة

صرحت النيابة العامة بنيابة جنوب الجيزة، بدفن جثمان طالب بالمرحلة الثانوية، لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل بمركز الصف جنوب الجيزة، وكشف تقرير الصفة التشريحية عن أن سبب الوفاة هو عدم إجادة الضحية للسباحة في المياه، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف.

وبإجراء المعاينة تبين أن طالبًا بالصف الثالث الثانوي، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.