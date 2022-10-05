«التمويل المناخى» حق الدول المتضررة من الانبعاثات

التمويل المناخى هو أحد المصطلحات الشائعة مؤخرًا، فى المعركة الجارية ضد تغير المناخ، ويقصد به تقديم الدول الصناعية والمتقدمة مخصصات مالية للدول الفقيرة والنامية والأقل نموًا المتضررة من الآثار السلبية، التى تسبب فيها تغير المناخ نتيجة الازدهار الصناعى.

وألزمت «اتفاقية كوبنهاجن»، خلال انعقاد الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «١٥ COP»، الدول المتقدمة، بتخصيص ١٠٠ مليار دولار أمريكى سنويًا حتى عام ٢٠٢٠، لتلبية احتياجات البلدان النامية، وهو ما لم تف به الدول الأطراف المعنية، على الرغم من إقرار «اتفاق باريس» نفس البند فى عام ٢٠١٥. وقبل «٢٧ COP»، هناك تحد آخر يواجه مصادر التزامات التمويل، وهو الحرب الروسية- الأوكرانية، وما نجم عنها من تداعيات اقتصادية تحول دون قضاء تلك الالتزامات، بسبب النقص الكبير الذى تواجهه الدول الكبرى.

ويشير تمويل المناخ إلى التمويل المحلى، المستمد من مصادر التمويل العامة والخاصة والبديلة، ويسعى إلى دعم إجراءات التخفيف والتكيف، التى ستعالج تغير المناخ، الذى يمثل أكبر تهديد منفرد للتنمية المستدامة، وآثاره الواسعة الانتشار وغير المسبوقة تثقل بشكل غير متناسب المجتمعات الأكثر فقرًا وضعفًا.

ومع اشتداد حالة الطوارئ المناخية، يجب على القطاعين العام والخاص أن يتحدا لمواجهة التهديد المتزايد لتغير المناخ، وبالتالى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد على ١.٥ درجة مئوية، وهو هدف لا يقترب العالم حاليًا من مساره الصحيح.