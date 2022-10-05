الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات للمتهمين في قضية الاعتداء على «الطبيب السعودي»

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار علاء البيلي، بمعاقبة المتهمين بالاعتداء على  طبيب سعودي الجنسية  ببولاق الدكرور، بالسجن 3 سنوات لكل منهما.

وحضر جلسة اليوم المحامين أحمد بركة وخالد الجبالي وأسامة هيكل، فريق الدفاع، وطلبوا البراءة تأسيسًا على بطلان الاختصاص. 

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 666 لسنة 2021 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 304 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "أحمد.م"، 41 عامًا، و"مصطفى.أ"، 22 عامًا، و"مؤمن.م"، 22 عامًا، و"معزوزة.ح" 54 عامًا، و"حسام.م"، 36 عامًا، خطفوا وآخرين المجني عليه "جمال.م" بالتحايل بأن استدرجوه لمسكن المتهم الأون بزعم كونه نادي صحي مبعدين إياه عن أعين ذويه وقد صاحب فعلهم طلب فدية مالية لتحريره.

كما جاء في قرار الإحالة، أن المتهمين سرقوا المجني عليه بالإكراه بأن قاموا بإشهار أسلحة بيضاء "خنجر، مطواه"، مهددين إياه بإعمالها في جسده لبث الرعب في قلبه وشل مقاومته فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات الخاصة به.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقطوا له بجهاز مقطع مرئي بمكان خاص بغير رضاه على النحو المبين بالتحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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