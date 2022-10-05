«مارست الجنس أمام زوجها».. السجن 20 سنة لسيدة وعشيقها بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد 20 سنة لسيدة وعشيقها و10 سنوات لشقيقتها الصغرى في اتهامهم بتعذيب وهتك عرض الزوج وتعريض حياته للخطر.

بينما لا تزال التحقيقات مستمرة حول اتهامهم بالتسبب في وفاته بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما أحالت النيابة العامة القضية رقم 2950/2022 إلى دائرة الجنايات.

والمتهمون في هذه القضية هم: «س.ع- ربة منزل» وعشيقها «هـ.م 18 عامًا سائق توك توك» بالاشتراك مع شقيقتها «ب» وذلك في اتهامهم بقتل «هيثم.ا- 43 سنة- زوج المتهمة الأولى».

ووجهت النيابة لهم تهمة سبق الإصرار والترصد على قتله بعد تعريضه للتعذيب والاعتداء عليه .

وبينت التحريات أن سامية وزوجها كانا على خلاف دائم فيما بينهما، وكانت دائمًا تطلب الطلاق منه، وكانت معترضة على سكن والدة زوجها معهم، وكان يرفض الزوج الطلاق بسبب مستقبل ابنتهما، مني.

وكانت الزوجة تشرك عشيقها "هـ" لحل المشاكل فيما بينهما وخططا سويًا على إجبار الزوج على الطلاق وفي سبيل ذلك رسما خطة شيطانية، حيث وضع المتهمان عقاقير طبية في القهوة لزوج المتهمة، وتم احتجازه داخل غرفة نومه وتكبيله من اليدين والقدمين، والاعتداء الجسدي والمعنوي عليه لإكراهه على الطلاق.

ولم ينته الأمر إلى هذا الحد، بل قاما بممارسة الرذيلة أمام عينيه، مما أدى إلى إيذائه معنويًا ودفعه إلى الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، كما أمرت النيابة وقتها بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وحبس الزوجة وعشيقها وكذلك شقيقة الزوجة لمشاركتها في الجريمة والتستر على مرتكبيها.

وفي شهر مارس الماضي، كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من عمره، ألقى بنفسه من الطابق الثالث، وبجمع التحريات توصل رجال المباحث إلى أن الزوجة وعشيقها اتفقا فيما بينهما على الزواج فقررا إجبار الزوج على الطلاق، فوضعا خطة لتعذيبه بدأت بوضع مهدئ ومخدر في القهوة وتقييده بالحبال، والاعتداء عليه بالضرب المبرح وإحداث إصابته، ووصل بهما الجبروت إلى ممارسة الجنس أمام عينيه وهو ملقى على الأرض أسفل السرير مكبل اليدين والقدمين عاجز عن أي رد فعل، مما دفعه في نهاية الأمر إلى التخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الثالث فسقط جثة هامدة.