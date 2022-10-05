الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر مخدرات أصاب شقيقين بطلق نارى فى مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بنيابة مدينة نصر، بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات أصاب شقيقين بطلق ناري في مدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله (شقيقين- مقيمين بدائرة القسم "مصابين برش خرطوش بأماكن متفرقة").

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤالهما اتهما (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته لوجود خلافات بينهم، مما أدى لإصابتهما المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم المذكور بالاشتراك مع (شقيقيه وشخص آخر) جميعهم مقيمون بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البودر).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر حبس تاجر مخدرات شقيقين

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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