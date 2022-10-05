الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استاد القاهرة الدولى يستضيف عروض «ديزنى على الجليد».. ديسمبر المقبل

جريدة الدستور
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يستضيف استاد القاهرة الدولي عروض "ديزني على الجليد" وذلك خلال الفترة من 21 وحتى 31 ديسمبر المقبل، والتي تنطلق تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتنفذ العروض شركة Feld Entertainment بالتعاون مع شركة  Dino Activations، وتعد أحد أهداف هذه العروض هو إدخال نوع جديد من النشاطات الترفيهية على الأسرة المصرية.

وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، مساء اليوم، بأحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن عودة عروض "ديزني على الجليد" بعد غياب حوالي 15 عاماً، إن الترفيه يعد أحد أكبر الأنشطة في العالم اقتصادياً ويحظى باهتمام كبير، موضحًا أن هذا النوع من العروض يأتي في إطار ملامح هذه الاستراتيجية.

ووصف "القاضي"، عودة عروض ديزني مرة أخرى إلى مصر، بمثابة رسالة للعالم بأن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية، منوها أن مصر ستكون المحطة الأخيرة لعروض ديزني على الجليد في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

استاد القاهرة الدولى ديزني على الجليد وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي

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