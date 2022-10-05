استاد القاهرة الدولى يستضيف عروض «ديزنى على الجليد».. ديسمبر المقبل

يستضيف استاد القاهرة الدولي عروض "ديزني على الجليد" وذلك خلال الفترة من 21 وحتى 31 ديسمبر المقبل، والتي تنطلق تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتنفذ العروض شركة Feld Entertainment بالتعاون مع شركة Dino Activations، وتعد أحد أهداف هذه العروض هو إدخال نوع جديد من النشاطات الترفيهية على الأسرة المصرية.

وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، مساء اليوم، بأحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن عودة عروض "ديزني على الجليد" بعد غياب حوالي 15 عاماً، إن الترفيه يعد أحد أكبر الأنشطة في العالم اقتصادياً ويحظى باهتمام كبير، موضحًا أن هذا النوع من العروض يأتي في إطار ملامح هذه الاستراتيجية.

ووصف "القاضي"، عودة عروض ديزني مرة أخرى إلى مصر، بمثابة رسالة للعالم بأن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية، منوها أن مصر ستكون المحطة الأخيرة لعروض ديزني على الجليد في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.