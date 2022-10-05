الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم زيارات لمرافقة أبناء الشهداء ومصابى العمليات للمدارس

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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نظّمت القوات المسلحة عددا من الزيارات في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف المحافظات لاصطحاب أبناء الشهداء ومصابى العمليات ومرافقتهم للمدارس فى بداية العام الدراسى الجديد، وفاءً لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر في سجلات التاريخ. 

من جانبهم، عبر أبناء الشهداء ومصابى العمليات عن سعادتهم بتلك الزيارات، مؤكدين فى بداية العام الدراسى الجديد أن بطولات آبائهم خير دافع لهم لاستكمال مسيرة حب الوطن، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التى تقدم أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فى مختلف المناسبات، عرفاناً بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم تجاه الوطن المفدى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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