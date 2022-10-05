الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الفعاليات المميزة خلال شهر سبتمبر

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى
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نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة بنى سويف بكل أجهزتها التنفيذية، وتضمن التدريب عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة.

كما تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم، كذلك المرور على معسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملى للتدريب على نجدة هدف حيوى بمشاركة عناصرالحراسات المشددة والحماية المدنية والإسعاف للتأكيد على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة.

وفى إطار تنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوتين تثقيفيتين بجامعتى ( كفر الشيخ – بنى سويف) تم خلالها إلقاء عدد من المحاضرات التوعوية عن الهوية المصرية والحروب السيبرانية والذكاء الاصطناعي وتأثير الصراعات الحالية على الاقتصاد العالمى والمحلى كذلك أخطار الفكر المتطرف، بالإضافة إلى تقديم الطلبة عددًا من العروض الفنية المتميزة أظهرت دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب والمشروعات التنموية العملاقة التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وخلال الندوات نقل قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيرًا إلى ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لمجابهة المخاطر والتحديات التى تواجه حاضر ومستقبل الشباب، واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وتبادل الدروع .

وفى إطار متابعة انتظام دورات التربية العسكرية قام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالمرور على دورة التربية العسكرية بجامعة الأزهر بالقاهرة ، وأكد التعاون التام بين قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وجامعة الأزهر، وكل الجامعات المصرية بهدف توعية الطلاب بالتحديات والمخاطر التى تواجها الدولة ومعرفة حجم الإنجازات التنموية فى شتى المجالات.

وحرصًا من القوات المسلحة على توعية النشء الصغير قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية بإعداد 2 فيلم كارتون عن ( الأنفاق – الأسمرات ) وإذاعتها بمختلف وسائل الإعلام ضمن سلسلة حلقات بكرة أحلى.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددًا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة بهدف التوعية بالطفرة التى تشهدها الدولة المصرية فى مجال التنمية الشاملة.

May be an image of ‎text that says '‎قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفعاليات المميزة خلال شھر سبتمبر تنفيذ عدد (2) ندوة تثقيفية فى جامعتی کفرالشیخ وبنى سویف فى إطار تنمية روح الولاء والإنتماء لدى طلبة الجا مع ات ME SCAN تنفيذ مشروع للتد ريب العملى المشترك في محافظة بنى سویف تنفيذ عدد (21) زيارة لطلبة المدارس والجا معات للمشر وعات القو مية والو والوحدات العسكرية التعاون الإيمان العلم إنعقاد عدد (42) دورة تربية عسكرية فى الج معات الحكو مية وعدد (30) دورة ربية عسكرية فى جامعات الخاصة‎'‎
May be an image of 14 people, people standing and indoor
 قوات الدفاع الشعبى والعسكرى
May be an image of ‎3 people, people standing and ‎text that says '‎University Kafrelsheikh جامعة كفر لشيخ‎'‎‎
 قوات الدفاع الشعبى والعسكرى
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 قوات الدفاع الشعبى والعسكرى
May be an image of 3 people, people standing and outdoors
 قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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