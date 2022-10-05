أوكرانيا تنضم إلى إسبانيا والبرتغال في ملف تنظيم مونديال 2030

أعلن الاتحادان الإسباني والبرتغالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا ستنضم إليهما في الملف المشترك لطلب تنظيم كأس العالم 2030.

وذكر الاتحادان الإسباني والبرتغالي في بيانهما، أنهما أبلغا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بخططهما، وقد أظهر اليويفا "على الفور دعمه التام".

ويهدف الملف المشترك إلى استغلال كرة القدم كوسيلة للإسهام في إعادة إعمار أوكرانيا، حسب ما جاء في البيان الذي لم يتناول الحديث عن الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل مباشر.

وأكد البيان أن لجنة ملف طلب استضافة كأس العالم 2030 ستضم مسؤولين من أوكرانيا، وستلتزم بكل المواعيد الخاصة بتقديم المقترحات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي وقتٍ سابق، ذكرت تقارير صحفية، أن أوكرانيا تعتزم الانضمام إلى إسبانيا والبرتغال في ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وأوضحت صحيفة "ال موندو" الإسبانية، أن الحكومة الأوكرانية، أكدت عزمها الاشتراك في الملف الثلاثي لاستضافة المونديال، رفقة إسبانيا والبرتغال.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الملف المشترك سيتم الإعلان عنه رسميًا غدًا الأربعاء في المقر الرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حيث سيكشف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وفيرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي للعبة عن التفاصيل.

وكانت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أول من تحدثت عن هذا المشروع، ثم تبعتها وسائل الإعلام الإسبانية، حيث ذكرت التقارير أن المشروع حظى بقبول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبناء على ذلك جرت محادثات في هذا الصدد خلال الأسابيع الماضية.

وتتعرض أوكرانيا لغزو عسكري روسي منذ فبراير الماضي، ولكن هناك توقعات بأن السلام سيحل في المنطقة بحلول عام 2030.

وهناك ملفات أخرى مخططة لاستضافة كأس العالم 2030، أبرزها ملف أمريكا الجنوبية الذي تمثله الأرجنتين وتشيلي وباراجواي وأوروجواي، حيث ستحل حينها الذكرى المئوية لاستضافة أوروجواي أول نسخة من المونديال عام 1930.