الصومال تهنئ مصر بذكرى نصر أكتوبر

أعرب السفير الصومالي لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلياس شيخ عمر - نيابة عن الصومال رئيسًا وحكومةً وشعبًا - عن خالص التهاني، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال سفير الصومال، في بيانٍ اليوم: «أتقدم بخالص التهنئة - نيابة عن رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية السيد حسن شيخ محمود ، والشعب الصومالي - إلى جموع الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية الباسلة، بمناسبة هذه الذكرى الغالية على كل عربي مخلص، مشيدًا بما حققه الجيش المصري العظيم وجنوده البواسل من تضحيات عظيمة أعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها».

وأكد سفير الصومال، أن نصر أكتوبر سيبقى دومًا شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية والعربية، وسيظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية، موجهًا التحية والتقدير لشهداء حرب أكتوبر الذين نجحوا بكل كفاءة واقتدار في تحرير الأرض واستعادة الكرامة المصرية والعربية.