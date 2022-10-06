خبراء: تناول مضادات الاكتئاب على المدى الطويل يؤدي للوفاة

حذر الخبراء من أن تناول مضادات الاكتئاب على المدى الطويل قد يزيد من خطر الإصابة بالقاتل الصامت.

الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب السريري، بالإضافة إلى حالات أخرى مثل الوسواس القهري واضطراب ما بعد الصدمة ، يأخذها ملايين البريطانيين.

الآن، وجدت دراسة جديدة أن الدواء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك حذر الخبراء الناس من التوقف عن تناول الأدوية.

وجد الباحثون في جامعة بريستول "ارتباطات مقلقة" بين تناول الحبوب على مدى عشر سنوات وزيادة أمراض القلب والوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة لأي سبب.

وقال الخبراء إنهم لا يستطيعون التأكد من أنه ليس الاكتئاب بحد ذاته الذي يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب - وهو ما ردده خبراء آخرون قالوا إنه لا ينبغي للناس أن تنزعج من النتائج.

درس العلماء ثمانية مضادات للاكتئاب بما في ذلك مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) سيتالوبرام وسيرترالين وفلوكستين وباروكستين.

كما درسوا أربعة مضادات اكتئاب أخرى: ميرتازابين، وفينلافاكسين، ودولوكستين، وترازودون.

نشرت في المجلة البريطانية للطب النفسي المفتوح، وتضمنت البيانات أكثر من 200000 شخص من البنك الحيوي في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 69 عامًا ويمكن فحص سجلات الممارس العام.

كانت مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) هي أكثر مضادات الاكتئاب التي يتم وصفها شيوعًا ، حيث تناول 80 في المائة من المجموعة أحد الأدوية.

تمت مقارنة الأشخاص الذين يتناولون مضادات الاكتئاب مع أولئك الذين لا يتعاطون الأدوية.

بعد 10 سنوات، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى أولئك الذين يتناولون مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية بنسبة 34 في المائة ، وهو خطر مضاعف تقريبًا للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لديهم أيضًا فرصة أعلى بنسبة 73% للوفاة من أي سبب، وبالنسبة لمضادات الاكتئاب الأخرى، كانت جميع المخاطر حول الضعف.

وقال الباحثون: "مضادات الاكتئاب، وخاصة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، قد يكون لها خصائص أمان جيدة على المدى القصير، ولكنها مرتبطة بنتائج سلبية على المدى الطويل، مؤكدين أن "هذا مهم لأن معظم الزيادة الكبيرة في وصف الأدوية في العشرين عامًا الماضية أو أكثر هي في تكرار الوصفات على المدى الطويل."

ووجدت الدراسة أيضًا أن مضادات الاكتئاب، وخاصة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، كانت مرتبطة بنسبة 23% إلى 32% أقل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث.

وقال الدكتور ناريندر بانسال، المؤلف الرئيسي للدراسة، إنه لا ينبغي للناس التوقف عن تناول أدويتهم فجأة، ويجب عليهم التحدث إلى طبيبهم العام إذا شعروا بالقلق، "بينما أخذنا في الاعتبار مجموعة واسعة من عوامل الخطر الموجودة مسبقًا لأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك العوامل المرتبطة بالاكتئاب مثل الوزن الزائد والتدخين وانخفاض النشاط البدني، فمن الصعب التحكم بشكل كامل في آثار الاكتئاب في هذا النوع من الدراسة.

وقال "هذا يرجع جزئيًا إلى وجود تباين كبير في تسجيل شدة الاكتئاب في الرعاية الأولية".

ويضيف: "هذا مهم لأن العديد من الأشخاص الذين يتناولون مضادات الاكتئاب مثل ميرتازابين وفينلافاكسين ودولوكستين وترازودون قد يعانون من اكتئاب أكثر حدة، وهذا يجعل من الصعب فصل آثار الاكتئاب تمامًا عن تأثيرات الأدوية.

وقال: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم ما إذا كانت الارتباطات التي رأيناها ترجع حقًا إلى الأدوية، وإذا كان الأمر كذلك ، فلماذا قد يكون ذلك".

قال الخبراء إن الأطباء يجب أن يكونوا على دراية بأن وصف مضادات الاكتئاب على المدى الطويل "قد لا يكون خاليًا من الضرر".

ودعوا إلى "المراقبة الاستباقية للقلب والأوعية الدموية" في المرضى الذين يتناولون مضادات الاكتئاب على المدى الطويل ، "نظرًا لأن كلاهما مرتبط بمخاطر أعلى".

فيما قال جلين لويس، أستاذ علم الأوبئة النفسية في جامعة كوليدج لندن (UCL)، إنه لا ينبغي "للقلق أو القلق" من النتائج، أو التوقف عن تناول أدويتهم.

وقال إن الدراسة لا يمكن أن تستنتج ما إذا كان الاكتئاب يزيد المخاطر الصحية أو استخدام مضادات الاكتئاب.

وقال: "هناك الكثير من الأدلة، من أبحاث أخرى، على أن الاكتئاب مرتبط بزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية ".

"من الواضح أن هناك أمورًا سلوكية (مرتبطة بالاكتئاب) ، حيث قد لا يعتني الناس بأنفسهم أيضًا.

وأضاف "قد تكون هناك أيضا تغيرات هرمونية وتغيرات أيضية قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض جسدية على المدى الطويل".

قال البروفيسور جلين إن الخبراء يجب أن يظلوا متيقظين للتأثيرات طويلة المدى المحتملة لمضادات الاكتئاب لأنها دواء شائع الاستخدام ، لكنه أضاف: "لا نريد أن يتوقف الناس عن أدويتهم على أساس هذا النوع من النتائج.

"هذه النتائج من تلقاء نفسها لا ينبغي أن تدفع الناس إلى التفكير في أنه يجب عليهم التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب، هذا النوع من الدراسة ليس قويًا بما يكفي ليكون قادرًا على التوصل إلى هذا النوع من الاستنتاجات".

قال البروفيسور مارتن مارشال، رئيس الكلية الملكية للأطباء الممارسين: "تُظهر الأدلة الموجودة أن مضادات الاكتئاب يمكن أن تكون علاجًا فعالًا لأعراض القلق والاكتئاب المؤلمة والتي غالبًا ما تكون موهنة للقلق والاكتئاب عند استخدامها بشكل مناسب.

"الأطباء العامون مدربون تدريباً عالياً لإجراء محادثات مفتوحة وحساسة مع مرضاهم ، وعند مناقشة مخاوف الصحة العقلية ، سوف يفكرون في خيارات العلاج المختلفة بناءً على الاحتياجات الفريدة للمريض.

"إذا تم وصف مضادات الاكتئاب ، فسيكون عمومًا بأقل جرعة ولأقصر فترة زمنية.

"هذه دراسة مثيرة للاهتمام وكما أوضح المؤلفون ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.

وأوضح أنه "مع ذلك ، من المهم حقًا ألا يتوقف المرضى عن تناول مضادات الاكتئاب الموصوفة لهم نتيجة لهذا البحث ، ولكن إذا كانوا قلقين، فينبغي عليهم مناقشة هذا الأمر في مراجعة الدواء التالية".

وقالت البروفيسور كارمين باريانت، من الكلية الملكية للأطباء النفسيين: "لا ينبغي التفكير في استخدام مضادات الاكتئاب على المدى الطويل إلا للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب المتكرر والانتكاسات الشديدة المتكررة بعد التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب.

"بالنسبة لهؤلاء المرضى، من المرجح أن تؤدي الآثار المفيدة للاستخدام المستمر لمضادات الاكتئاب إلى موازنة المخاطر المحتملة."

أظهرت أرقام NHS المنشورة في يوليو أن 8.3 مليون مريض تلقوا مضادات الاكتئاب في 2021/202 في إنجلترا - بزيادة 6 في المائة من 7.9 مليون في العام السابق.