الخميس 06 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

باحثون: الفياجرا يمكنها قتل الخلايا السرطانية

الفياجرا
الفياجرا
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يمكن للأدوية التي تستخدم عادة لعلاج عشرات الملايين من الرجال من ضعف الانتصاب أن تساعد أيضًا في زيادة معدلات النجاة من السرطان.

وفقًا لموقع “health” اكتشف الباحثون أن الفوسفوديستيراز من النوع 5 (PDE5)، وهي مادة كيميائية موجودة في الفياجرا يمكن أن تساعد في تقليص الأورام الموجودة في المريء.

يمكن للحبة الزرقاء الصغيرة أن تجعل العلاج الكيميائي أكثر فعالية لدى أولئك الذين يقاومون العلاج من المأمول أن يساعد الدواء أيضًا في قتل أنواع السرطان الأخرى.

هناك نحو 7900 حالة وفاة بسرطان المريء في المملكة المتحدة كل عام - أي 22 حالة وفاة كل يوم، أولئك الذين يصابون بالسرطان لديهم فرصة بنسبة 20 في المائة فقط للبقاء على قيد الحياة بعد خمس سنوات.

يؤثر سرطان المريء على أنبوب الطعام الذي يربط فمك بمعدتك، هذا المرض حاليًا له نتائج وخيارات علاجية أكثر فقراً مقارنةً بأنواع السرطان الأخرى.

أوضح المؤلف الرئيسي، البروفيسور تيم أندروود، من جامعة ساوثهامبتون، أن جزءًا من السبب في ذلك هو أن السرطان يمكن أن يكون مقاومًا للعلاج الكيميائي.

توصلت دراسة سابقة إلى أن حوالي 80% من المصابين بالسرطان لا يستجيبون للعلاج الكيميائي.

وأوضح البروفيسور تيم أن "العثور على دواء موصوف بالفعل بأمان للناس كل يوم، يمكن أن يكون خطوة كبيرة إلى الأمام في معالجة هذا المرض الذي يصعب علاجه، كما يعمل الدواء عن طريق استرخاء الخلايا التي يمكن أن تحمي أحيانًا الخلايا السرطانية - وهو ما يحدث في أولئك الذين لا يعمل العلاج الكيميائي معهم.

عندما اختبر فريق ساوثهامبتون عقاقير مثبطات PDE5 على الخلايا السرطانية في المختبر وعلى الفئران، وجدوا أن العلاج الكيميائي كان فعّالًا بعد ذلك في 75 لكل حالة.

هذا بالمقارنة مع نسبة 20% المعتادة من مرضى سرطان المريء.

لا يزال البحث، الذي نُشر في مجلة  Cell Reports Medicine، في مراحله الأولى، لكن الفريق يأمل في بدء التجارب البشرية قريبًا.

الفياجرا الرجال من ضعف الانتصاب النجاة من السرطان مادة كيميائية موجودة في الفياجرا العلاج الكيميائي أكثر فعالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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