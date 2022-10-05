لكل عروس.. كيف تختارين ألوان المنزل على الموضة؟

تسعى كل عروس لاختيار الألوان الخاصة بالمنزل مواكبة للموضة، مما يجعلها تركز اهتمامها على الجديد في هذا المجال من ألوان مبتكرة، متناسقة مع بعضها البعض، مهندس الديكور إسلام يوسف يقدم لها بعض النصائح.

هناك سبعة ألوان فقط في طيف الطلاء،الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي والبنفسجي.

التدرج من الداكنة إلى الفاتحة قاعدة مهمة عند اختيار ألوان منزلك، بالإضافة إلى لون الأرضيات يجب أن يكون غامق بعض الشيء ثم لون متوسط للجدران، والفاتح للسقف مما يعطي شكلا مذهلا للمنزل.

ليس هناك شيء يلزمك باختيار الأبيض للغرف الصغيرة، من الممكن التركيز على الألوان الدافئة أو اختيار لون لحائط واحد في الغرفة، كما أن اختيار الألوان يكون بطريقة معينة عن طريق استلهام ألوان الدهانات من الأثاث والمفروشات التي استعنت بها في منزلك.

على العروس أن تختار الديكورات التي تتناسب مع مساحة منزلها، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأشخاص يريدون التخلص من روح الملل التي تملأ ديكور المنزل القديم، والرغبة في التجديد من ديكوراته.

اختيار الألوان يتوقف على حسب مساحة المنزل، لأن المساحات الصغيرة تحتاج ألوان فاتحة، أما للمساحات الكبيرة يمكنك استخدام الفاتح أوالغامق، لكن يفضل اختيار ألوان المفروشات ثم الجدران.

يفضل أن تكون الشبابيك والبلكونات ذات حجم كبير بحيث تدخل إضاءة طبيعية بأكبر قدر ممكن، وأن تكون دهانات الجدران ذات الألوان الفاتحة لأنها تعكس الإضاءة، ويجب أن تكون الإضاءة مناسبة مع مساحة الغرفة وارتفاع السقف أيضا.

يعتقد البعض أن الساتان (يسمى أيضًا قشر البيض) الأفضل للجدران لأنه قابل للحك ولا يلفت الانتباه إلى العيوب، لكنه الآن يمكنه إبراز منحنيات ملف تعريف القوالب أو ألواح الباب.