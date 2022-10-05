5 تمارين للوجه فعالة لإخراج الذقن المزدوجة بشكل جمالي

مع تقدمنا ​​في العمر يمكن أن يفقد الجلد الموجود على وجهنا مرونته، الشيء الجيد هو أنه يمكنك استخدام تمارين الوجه للمساعدة على تنحيف وجهك، ستساعد هذه التمارين أيضًا في تعزيز تدفق الدم الصحي إلى خلايا بشرتك ، مما يحسن المظهر العام لوجهك.

وفقًا لموقع Bright Side هناك حركات يمكن أن تجعل وجهك يشعر بمزيد من الشباب وأقل توترًا وأكثر تناغمًا.

التمرين 1

المنطقة (المناطق) المستهدفة: الخدين والذقن

اغلق فمك.

افتحه على نطاق واسع إلى الجانب، كما لو كنت تحاول إظهار كل أسنانك.

ثني عضلات رقبتك.

كرر لمدة 20 ثانية.

كرر 4 مرات.

تمرين 2

المنطقة (المناطق) المستهدفة: الفك والخدين والذقن والرقبة

من الأفضل القيام بهذا التمرين مع فتح فمك على مصراعيه.

حاول أن تطلق صافرة - يجب أن تشعر وكأنك تقوم بحرف "O" بفمك.

افعل هذا لمدة 10 ثوانٍ.

كرر 4 مرات.

التمرين 3

ضع طرف لسانك على سقف الحلق الصلب خلف الأسنان العلوية مباشرة.

اسحب باقي لسانك بشكل مسطح مقابل سقف فمك.

أغلق فمك وتنفس بشكل طبيعي.

مفتاح هذا التمرين هو القيام به طوال الوقت.

التمرين 4

المنطقة (المناطق) المستهدفة: الرقبة والذقن

قم بإطالة رقبتك قدر المستطاع عن طريق خفض رأسك للخلف.

حاول أن تعبر شفتك السفلية فوق شفتك العلوية مع الحفاظ على نظرة ثابتة إلى السقف.

ابتسامة واسعة.

شغل هذا المنصب لمدة 10 ثوان.

كرر 4 مرات.

التمرين 5

المنطقة (المناطق) المستهدفة: الجبهة والجفون والخدين والذقن والرقبة

حاول أن تبقي عينيك مفتوحتين قدر الإمكان.

لا تجعد جبينك.

انظر للأمام مباشرة في مكان أمامك لمدة 10 ثوانٍ.

كرر 4 مرات.

هذه التمارين يمكنها مع التكرار أن تستعيد الشكل الجمالي من جديد الخاص بالوجه ومناطق معينه به